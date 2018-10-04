В Ингушетии на стихийном митинге открыли стрельбу

Сотни жителей Ингушетии вышли на несогласованный с властями митинг против соглашения о границе с Чечней, передает «Би-би-си».

Сообщается, что дороги в центре Магаса перекрыты дороги.

Когда к протестующим вышла делегация депутатов в сопровождении сотрудников Росгвардии, раздались выстрелы в воздух. Депутатов увели обратно в правительственный квартал.

Реклама

Ранее власти Ингушетии предупредили граждан о последствиях участия в несанкционированных митингах.

26 сентября главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали соглашение об определении границы между двумя регионами.