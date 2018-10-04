В Сиднее произошла стрельба в госпитале

В больнице на западе Сиднея произошла стрельба, здание оцеплено. Об этом сообщает The Sydney Morning Herald.

Представитель экстренных служб штата Новый Южный Уэльс подтвердил, что один человек скончался от ранения в живот.

По данным 9News, вооруженный ножом мужчина зашел в здание госпиталя и угрожал персоналу, после чего его застрелил полицейский. В настоящее время эта информация не подтверждена.

Ранее сообщалось, что в результате перестрелки в американском штате Южная Каролина погиб полицейский.