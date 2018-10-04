Роспотребнадзор предупредил о вспышке «болезни легионеров» в Италии

Роспотребнадзор предупредил о вспышке легионеллеза (болезни легионеров) в Италии. Об этом говорится на сайте службы.

По данным ведомства, к 17 сентября в Ломбардии, северо-запад Италии, зафиксировали 405 случаев пневмонии, из которых в 42 случаях был поставлен диагноз «легионеллез».

Реклама

«На 21 сентября с.г. количество больных возросло до 450, из которых в 43 случаях диагноз подтвержден лабораторно», — говорится в сообщении.

В качестве причины вспышки заболевания называется загрязнение установок по охлаждению воздуха, внутри которых был найден возбудитель.

Роспотребнадзор подчеркивает, что число случаев легионеллеза в Европе в последнее время увеличивается.