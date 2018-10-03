Приставы списали со счетов Улюкаева 5 млн рублей

Судебные приставы списали со счетов бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева 5 млн руб. в счет погашения штрафа, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на адвоката Ларису Каштанову.

Общая сумма штрафа, назначенного Улюкаеву Замоскворецким районным судом города Москвы, составляет 130 млн руб.

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«Приставы списали около 5 млн руб. в счет погашения штрафа», — сообщила Каштанова.

По ее словам, судебные приставы не смогли объяснить, почему деньги списывают частями. Каштанова добавила, что сторона защиты ждет, когда спишут всю сумму, отметив, что процесс «очень затянулся».

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд счел законным возврат Феоктистову $2 млн по делу Улюкаева.