Жена полковника Захарченко улетела в Англию

Бывшая гражданская жена и мать ребенка полковника МВД Дмитрия Захарченко Марина Семынина уехала из России в Англию, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, близкий к семье полковника.

По словам источника, женщина покинула Россию 28 сентября. При этом сама Семынина заявила, что не станет комментировать эти сообщения.

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«Я что, невыездная, что ли? Я не буду это комментировать. Я там, где и была», — сказала она.

Ранее сообщалось, что следователи считают члена совета директоров «Росжелдорпроекта» и совладелица Интерпрогрессбанка Валерия Маркелова виновным в даче взяток в размере 2 млрд руб. полковнику МВД Дмитрию Захарченко.