На юго-западе Москвы в квартире больше года пролежал труп

В квартире на юго-западе столицы обнаружили человеческие останки, передает агентство городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.

«Вечером 2 октября после вскрытия квартиры на ул. Ремизова в одной из комнат обнаружен скелетированный труп человека, смерть которого наступила более года назад», — сказал источник.

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Останки направили на исследование, чтобы выяснить, кому они принадлежат.

Ранее сообщалось, что мумия пенсионерки пять лет пролежала в квартире на юго-западе Москвы.