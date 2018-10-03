На юго-западе Москвы в квартире больше года пролежал труп
В квартире на юго-западе столицы обнаружили человеческие останки, передает агентство городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
«Вечером 2 октября после вскрытия квартиры на ул. Ремизова в одной из комнат обнаружен скелетированный труп человека, смерть которого наступила более года назад», — сказал источник.
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Останки направили на исследование, чтобы выяснить, кому они принадлежат.
Ранее сообщалось, что мумия пенсионерки пять лет пролежала в квартире на юго-западе Москвы.