На Камчатке министра здравоохранения обвинили в растрате 22 млн рублей

В управлении Следственного комитета (СК) по Камчатскому краю проинформировали о предъявлении обвинений Татьяне Лемешко, которая является министром здравоохранения региона. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно данным следствия, Лемешко состояла в сговоре с учредителем коммерческой организации, а также с его адвокатом. Вместе они по завышенной цене купили нежилые помещения, предназначавшиеся для нужд ГБУЗ КК «Камчатская городская поликлиника №3».

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«Вышеуказанные лица совершили хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере в сумме не менее 22 млн рублей», — говорится в заявлении СК.

Как уточняется, участвовавшим в сговоре учредителю и адвокату также предъявлены обвинения.

Ранее сообщалось, что обвиняемого в растрате пресс-секретаря Роскомнадзора отпустили под подписку о невыезде.