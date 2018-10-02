В соцсетях опубликовали фото Чепиги с доски почета военного университета

Пользователи социальной сети «Одноклассники» опубликовали фотографию стенда «Герои России», на которой среди фотографий выпускников Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского нашли фотографию Анатолия Чепиги, который по информации западных СМИ скрывался под именем Руслана Боширова, подозреваемого в Великобритании по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Фотография стенда была опубликована в альбоме одного из пользователей под названием «ДВОКУ 92 — 25 лет в строю». На другой фотографии в альбоме оказалась запечатлена группа людей на фоне стелы с именами Героев Советского Союза, среди которых также была обнаружена фамилия Чепиги.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала расследование западных СМИ о том, что Руслан Боширов якобы является Анатолием Чепигой, подчеркнув, что российской стороне хотелось бы увидеть Сергея Скрипаля до предоставления какой-либо информации о Чепиге.