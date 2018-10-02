Полиция несколько часов уговаривала жительницу Нижнего Новгорода не устраивать пожар

Жительница Нижнего Новгорода, закрывшись в своей квартире, угрожала устроить пожар, переговоры с ней несколько часов вели сотрудники полиции, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МЧС.

«Позвонившая женщина заявила, что намерена устроить пожар в квартире дома на проспекте Ленина. Наши сотрудники выезжали на место происшествия. Пожарный расчет несколько часов дежурил возле дома, где забаррикадировалась женщина. Когда было установлено, что пожара и угрозы населению нет, в 16.46 подразделения вернулись в часть. Там остались работать другие органы. Правоохранительные органы все это время вели переговоры», — рассказали в пресс-службе.

По факту инцидента проводится проверка.