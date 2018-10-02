После пожара в ТЦ в Саратове эвакуировали 400 человек

Из торгового центра в Саратове эвакуировали 400 человек из-за пожара в кафе, в результате пострадал один человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МЧС.

Сообщение о задымлении поступило на пульт «01» в 18.32 мск.

«Пожарно-спасательные подразделения автоматом выехали по вызову №3. Всего эвакуировано 400 человек сотрудниками торгового комплекса. Причина пожара: загорание фритюрницы на площади один квадратный метр. Пожар ликвидирован первичными средствами пожаротушения — огнетушителем — до прибытия пожарных подразделений. Погибших нет, пострадал один человек», — говорится в сообщении.

Источник в экстренных службах уточнил, что, по предварительным данным, ожоги рук получил сотрудник кафе, который пытался потушить возгорание.