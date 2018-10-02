Пожар на пароме в Балтийском море потушен

Заместитель начальника морского спасательно-координационного центра Калининграда Дмитрий Алехин заявил, что пожар на борту Литовского парома в Балтийском море был потушен, передает Mixnews.

«Пожар потушен, пробуется запустить один из двигателей, если его запустят, то судно отправится в Клайпеду своим ходом, если нет, то подходящее судно — в данный момент там уже находятся три судна — будут доставлять его в Клайпеду. А паром пойдет буксиром», — сказал Алехин.

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Он также отметил, что все пассажиры были собраны в одном месте после эвакуации, среди них нет паники. Пострадавших и раненых нет.

Ранее сообщалось, что к парому в Балтийском море после взрыва летит вертолет и идут корабли.