Племянница Скрипаля отреагировала на его слова о «причастности» Москвы к отравлению

Племянница экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль заявила, что ее дядя не стал бы обвинять Россию в своем отравлении потому, что здесь живет часть его семьи, передает РИА «Новости».

«Сергей Викторович никогда не стал бы обвинять Россию (в отравлении), во-первых, потому, что в России осталась часть его семьи», — сказала Скрипаль.

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По ее мнению, такие заявления могли исходить от британской стороны.

В книге журналиста «Би-би-си» Марка Урбана, которому удалось пообщаться со Скрипалем, отмечается, что, очнувшись от комы через пять недель после отравления, Скрипаль не поверил, что стал жертвой «заговора Кремля».