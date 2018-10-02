Племянница Скрипаля отреагировала на его слова о «причастности» Москвы к отравлению
Племянница экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль заявила, что ее дядя не стал бы обвинять Россию в своем отравлении потому, что здесь живет часть его семьи, передает РИА «Новости».
«Сергей Викторович никогда не стал бы обвинять Россию (в отравлении), во-первых, потому, что в России осталась часть его семьи», — сказала Скрипаль.
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По ее мнению, такие заявления могли исходить от британской стороны.
В книге журналиста «Би-би-си» Марка Урбана, которому удалось пообщаться со Скрипалем, отмечается, что, очнувшись от комы через пять недель после отравления, Скрипаль не поверил, что стал жертвой «заговора Кремля».