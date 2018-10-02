Рассказавший о пытках в ярославской колонии заключенный вышел на свободу

Рассказавший о пытках в ярославской исправительной колонии №1 Евгений Макаров вышел на свободу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката фонда «Общественный вердикт» Ирину Бирюкову.

19 сентября Заволжский районный суд Ярославля сократил срок наказания Макарова на два месяца, зачтя ему пребывание в СИЗО в 2012 году. Заключенный покинул колонию спустя 10 дней после принятия решения, так как прокуратура не стала обжаловать вердикт суда.

Ранее сообщалось, что против замначальника Центра противодействия экстремизму ГУ МВД России по СКФО Рустама Жилетежева возбудили уголовное дело о пытках током.