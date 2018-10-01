Крым в 2018 году посетило рекордное количество туристов

Глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что полуостров с начала 2018 года преодолел рекордный рубеж числа туристов. Об этом он написал на свое странице в фейсбуке.

По его словам, с начала года на крымских курортах отдохнули более 6 млн человек, что почти на 30% превышает показатели за аналогичный период 2017 года.

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«По данным министерства курортов и туризма Крыма, полуостров преодолел рекордный рубеж — с начала года у нас отдохнуло более 6 миллионов туристов. Это почти на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Убежден, что это не предел», — заявил Аксенов.

Он также добавил, что в этом году впереди еще «три благоприятных месяца для активного отдыха и оздоровления».

Аксенов напомнил, что в прошлом году полуостров посетили 4,7 миллиона туристов.