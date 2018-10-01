Москва потребовала от Сеула объяснить ситуацию с «Севастополем»

Российские дипломаты попросили у властей Южной Кореи объяснить ситуацию с задержанным в Пусане судном «Севастополь». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя компании-судовладельца «Гудзон».

Также эту информацию подтвердил представитель МИД России во Владивостоке. При этом, по словам представителя «Гудзона», работа по этому вопросу только началась.

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Ранее Консул генерального консульства России в Пусане Роман Быков заявил, что южнокорейская сторона не предоставляла объяснений задержания судна «Севастополь».

По его словам, на борту находятся 14 моряков, им разрешен сход на берег.