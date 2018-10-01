Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 1,2 тысячи человек

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Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 1,2 тысячи человек, сообщает The Straits Times.

Ранее сообщалось, что число жертв возросло до 832.

Отмечается, что число погибших может значительно возрасти, когда спасатели доберутся до заблокированного в настоящее время населенного пункта Дунгала, который располагался близко к эпицентру землетрясения.

Ранее Ростуризм опубликовал обращение к находящимся в Индонезии россиянам в связи с мощным землетрясением и цунами.