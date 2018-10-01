В Иркутске локализовали крупный пожар в мебельном магазине

В Иркутске пожарные локализовали крупное возгорание в мебельном магазине. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по региону.

Ранее стало известно, что в Иркутске тушат пожар в мебельном магазине, площадь пожара составляла четыре тысячи квадратных метров.

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«Пожарно-спасательные подразделения МЧС России принимают участие в ликвидации пожара в г. Иркутске по 2-му рангу, произошло возгорание в административном здании...В 05.02 (00.02 мск — «Газета.Ru») пожар локализован», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в тушении пожара от МЧС принимают участие 46 человек личного состава и 16 единиц техники.