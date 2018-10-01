В результате взрыва автомобиля в США погибли три человека

В результате взрыва автомобиля в городе Аллентаун в американском штате Пенсильвания погибли три человека. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на полицию.

Власти объявили, что взрыв был «единичным инцидентом» и никакой угрозы для местных жителей в настоящий момент нет. По словам окружного прокурора Джима Мартина, подозреваемый в подготовке взрыва, скорее всего, погиб.

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ФБР начало расследование по факту происшествия. Местных жителей просят сообщать любую информацию о взрыве.

Ранее сообщалось, что в США при взрыве землеройного оборудования пострадали три человека.