В Иране трех человек приговорили к смертной казни за коррупцию

В Иране три человека приговорены к смертной казни по обвинению в коррупции. Об этом сообщает спонсируемый иранским правительством телеканал PressTV со ссылкой на официального представителя судебной системы Ирана Голамхоссейна Мохсени Эджеи.

По словам официального представителя, приговоры были вынесены специальными трибуналами в Тегеране, которые уже рассмотрели 35 подобных дел.

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«Из 35 осужденных троих приговорили к смертной казни за «распространение коррупции на земле»», — говорится в заявлении Мохсени Эджеи.

Также представитель судебной системы отметил, что приговоренные к смерти могут обжаловать это решение — оно должно быть утверждено Верховным судом Ирана перед тем, как будет приведено в исполнение.

Ранее сообщалось, что в Иране около 300 человек отравились алкоголем.