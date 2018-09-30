В Иране трех человек приговорили к смертной казни за коррупцию
В Иране три человека приговорены к смертной казни по обвинению в коррупции. Об этом сообщает спонсируемый иранским правительством телеканал PressTV со ссылкой на официального представителя судебной системы Ирана Голамхоссейна Мохсени Эджеи.
По словам официального представителя, приговоры были вынесены специальными трибуналами в Тегеране, которые уже рассмотрели 35 подобных дел.
«Из 35 осужденных троих приговорили к смертной казни за «распространение коррупции на земле»», — говорится в заявлении Мохсени Эджеи.
Также представитель судебной системы отметил, что приговоренные к смерти могут обжаловать это решение — оно должно быть утверждено Верховным судом Ирана перед тем, как будет приведено в исполнение.
Ранее сообщалось, что в Иране около 300 человек отравились алкоголем.