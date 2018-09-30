В мебельном магазине Иркутска тушат пожар на четырех тысячах квадратных метров

В мебельном магазине в Иркутске произошел пожар на площади четыре тысячи квадратных метров, сообщили в МЧС, передает РИА «Новости».

«Пожарно-спасательные подразделения МЧС России ликвидируют пожар в мебельном магазине в города Иркутск. Площадь пожара в городе Иркутск составляет 4000 квадратных метров», — сообщили спасатели.

На сайте МЧС уточняется, что пожару был присвоен третий ранг, на месте работают 37 человек личного состава и 12 единиц техники.