В Японии число пострадавших от тайфуна «Трами» превысило 100 человек

Из-за тайфуна «Трами», который обрушился на Японию, пострадали 102 человека, еще один погиб. Об этом сообщает телеканал NHK.

На телеканале отметили, что еще два человека считаются пропавшими без вести. Также сообщается, что в префектуре Тоттори произошел оползень на дороге — его жертвой стал человек, находившийся в это время в автомобиле.

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«Трами» приблизился к японскому острову Окинава в понедельник, 28 сентября. Из-за угрозы стихийного бедствия было отменено более 530 авиарейсов.

Ранее сообщалось, что на юге и юго-западе Японии в результате шквалистого ветра, вызванного тайфуном «Трами», пострадали не менее 72 человек.