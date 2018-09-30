Анархисты-байкеры в Греции совершили рейд на допустившего «майдан» посла США

На резиденцию посла США в Греции Джеффри Пайетта совершили рейд на мотоциклах греческие анархисты из организации «Рубикон», передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение анархистов.

Пайетт занимал должность посла США в Киеве, когда на Украине произошел государственный переворот. После этого он был назначен в Грецию.

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Анархисты подъехали к резиденции Пайетта неподалеку от главного управления полиции Аттики, после чего разбросали листовки и скрылись. Представители организации заявили, что выступают таким образом против вовлечения Греции в новую военную ось на Ближнем Востоке. По их словам, возможность решить конфликт в регионе дипломатическими средствами уходит.

В феврале анархисты организации «Бригада имени Алексея Мозгового» взяли ответственность за нападение на украинское посольство в Афинах.