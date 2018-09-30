В Греции во время урагана пропали три человека

Во время ураган «Ксенофонт», который обрушился на Грецию, пропали три человека. Об этом в своем фейсбуке написал губернатор Центральной Греции Костас Бакояннис.

«В настоящее время мы ищем трех наших жителей на Эвбее. Мы направили туда все силы», — написал Бакояннис.

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Глава региона также сообщил, что в муниципалитетах Лакрос, Мандуди, Лимни, Агиа Анна объявлена чрезвычайная ситуация.

В своем сообщении губернатор также «горячо попросил» жителей региона соблюдать осторожность и воздержаться от ненужных поездок.

Ранее сообщалось, что в греческом регионе Аттика все школы закрыли из-за шторма. Отмечалось, что учебные заведения закрыты в городах Ханья и Ретимно на Крите, на острове Закинтос, а на трех Кикладиских островах: Тиносе, Андросе и Миконосе — ученики пропустят школу уже в третий раз.