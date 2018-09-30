Южная Корея выделит Индонезии $1 млн из-за унесшего сотни жизней землетрясения

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Министерство иностранных дел Республики Корея сообщило на своем сайте о решении южнокорейского правительства направить гуманитарную помощь в размере $1 млн Индонезии, где в результате землетрясения и цунами погибли более 800 человек.

«Правительство предоставляет гуманитарную помощь в размере $1 млн. Индонезии, пострадавшей от землетрясения», — говорится в тексте официального сообщения.

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В министерстве выразили надежду на то, что эта сумма позволит властям страны на первое время «удовлетворить неотложные потребности» пострадавших от землетрясения и провести восстановительные работы.

Ранее сообщалось, что президент Индонезии Джоко Видодо прибыл в воскресенье, 30 сентября, в административный центр провинции Центральный Сулавеси в город Палу.