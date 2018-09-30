СМИ сообщили о скандале из-за отравления реки в Якутии золотодобытчиками из Китая

В Алданском районе Якутии жители города Томмота выразили тревогу, направив в различные инстанции сообщения об отравлении воды в реке Эльконка добывающей компанией, нанявшей сотрудников из Китая, передает SakhaNews.

Сообщается, что после того, как компания, ведущая промышленную добычу золота на Эльконке наняла сотрудников из КНР, по реке потекла рыжая грязь. Сооружений и отстойников на реке установлено не было, несмотря на то, что жители города пьют воду из водозаборов санитарно-защитной зоны Эльконки.

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«Мы выезжали в рамках тренинга специалистов в поселок Пятилетка, где местные жители пожаловались на мутную воду в реке Эльконка. Мы отобрали пробу воды, затем выехали на участок компании «Норд Голд», где зафиксировали, что дамбы отстойников были открыты», — заявила директор республиканского информационно-аналитического центра экологического мониторинга Елена Волкова телеканалу «Якутия 24».

Она также отметила, что в момент проверки на участке находился только один рабочий, который не смог ничего объяснить, так как не владел русским языком. Отмечается, что за день до приезда специалистов центра всех работников компании могли вывезти с участка.

По итогам контрольно-надзорных мероприятий было возбуждено производство в соответствии с о ст.8.13 ч.4 и 8.5 КоАП России.

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