При пожаре в квартире в центре Москвы спасли 10 и эвакуировали 20 человек

Сотрудники МЧС сообщили о том, что при ликвидации пожара, который возник в пожаре в квартире в центре Москвы, были спасены 10 человек и еще 20 человек были эвакуированы, передает агентство городских новостей «Москва».

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве в 10.38 мск. Пожар произошел по адресу Большой Казенный переулок, дом 4, в одной из квартир на пятом этаже 12-этажного жилого дома. Его площадь составила около 50 квадратных метров.

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«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара с вышерасположенных этажей были спасены 10 и в целях безопасности из подъезда были выведены 20 человек», — рассказали спасатели.

Отмечается, что информации о пострадавших не поступало, пожар был ликвидирован в 11.24 мск.