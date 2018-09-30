Ростуризм обратился к россиянам в Индонезии из-за землетрясения

Федеральное агентство по туризму опубликовало на своем сайте обращение к российским туристам в Индонезии с предупреждением в связи с землетрясением, которое унесло жизни более 800 человек в стране..

«28 сентября на территории Индонезии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4, после которого на прибрежные города острова Сулавеси обрушилось цунами. Ростуризм рекомендует российским туристам, планирующим поездки по территории Индонезии, внимательно следить за сообщениями местных властей и избегать посещения районов с неблагоприятными сейсмической обстановкой», — говорится в тексте сообщения Ростуризма.

Реклама

Представители ведомства также подчеркнули, что остров Сулавеси не является туристическим районом страны и практически не посещается россиянами.

Ранее сообщалось, что в посольстве ответили на вопрос о погибших россиянах при землетрясении в Индонезии.