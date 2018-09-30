Президент Индонезии прибыл на пострадавший от землетрясения остров Сулавеси

Президент Индонезии Джоко Видодо прибыл в воскресенье, 30 сентября, в административный центр провинции Центральный Сулавеси в город Палу, передает новостной портал Detik.

Как отмечается, глава государства пообщался со спасателями и призвал их «работать день и ночь, чтобы найти живых людей».

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По имеющимся данным, на борту президента также были доставлены медикаменты, продовольствие и предметы первой необходимости.

Ранее сообщалось, что число погибших из-за землетрясения и цунами в Индонезии возросло до 832.

Также стало известно, что более 100 заключенных сбежали из тюрьмы после землетрясения в Индонезии.