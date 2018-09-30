В Японии уточнили число пострадавших из-за тайфуна «Трами»

На юге и юго-западе Японии в результате шквалистого ветра, вызванного тайфуном «Трами», пострадали не менее 72 человек, передает японский телеканал NHK.

По имеющимся данным, еще один человек в настоящее время числится пропавшим без вести.

Ранее сообщалось о 47 пострадавших из-за тайфуна в Японии.

Также стало известно, что в Японии из-за «Трами»отменили более тысячи авиарейсов. Как отмечалось, в нескольких регионах страны были закрыты аэропорты.