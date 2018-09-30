Число погибших из-за землетрясения и цунами в Индонезии возросло до 832

Число погибших в результате землетрясения и цунами на индонезийском острове Сулавеси 30 сентября выросло до 832. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Как отмечается, площадь пострадавших от стихийного бедствия районов оказалась больше, чем предполагалось изначально.

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По словам секретаря агентства, многие люди после землетрясения магнитудой 7,5 оказались в ловушке под завалами зданий.

Ранее сообщалось, что число жертв землетрясения в Индонезии превысило 400 человек.

Вчера, 29 сентября, президент России Владимир Путин направил телеграмму своему коллеге из Индонезии Джоко Видодо в связи с многочисленными жертвами, вызванными землетрясением и цунами.