Guardian: в Солсбери наняли специалистов для ребрендинга

Администрация Солсбери пригласила команду специалистов по ребрендингу для создания возможных альтернативных образов города после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, передает The Guardian.

«Солсбери всемирно известен, но не по тем причинам, которые мы хотели бы видеть. Я думаю, что нам нужно сделать, это почти ребрендинг», - сказала член совета графства Уилтшир по экономическому развитию и восстановлению Солсбери Полин Черч.

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Сообщается, что после событий, связанных с отравлением, число приезжих в город упало на 14% в сравнении с предыдущим годом.

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