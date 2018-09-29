В Иране около 300 человек отравились алкоголем

Служба спасения Ирана сообщила, что 290 человек поступили с отравлением алкоголя, 24 из них погибли, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранские СМИ.

«Двести девяносто человек поступили с отравлением, 24 человека погибли, еще у трех человек наступила смерть мозга», — заявил глава скорой медицинской помощи Ирана Пир Хосейн Куливанд.

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По его словам, 217 человек были госпитализировани, 15 из них были помещены в отделение интенсивной терапии. Все остальные, отметил он, были выписаны из больницы после получения медицинской помощи.

Отравления произошли в провинциях Кохгилуйе и Бойерахмед, Северный Хорасан, Хормозган и Альборз.

Ранее сообщалось, что в иракской провинции Басра около 27 тыс. человек отравились питьевой водой