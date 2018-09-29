В сети появились кадры последних секунд жизни Захарченко

В сети появились кадры последних секунд жизни главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко перед взрывом, в котором он погиб, передает УНИАН.

На кадрах с камер видеонаблидения Захарченко и министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев заходят в кафе «Сепар», при этом Тимофеев пропускает перед собой женщину.

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Ранее МВД ДНР опубликовало фото мужчины с места взрыва в донецком кафе.

Захарченко погиб 31 августа в центре Донецка при взрыве в кафе «Сепар».