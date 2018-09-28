В регионах с перинатальными центрами выросла смертность младенцев

Представители Счетной палаты сообщили о росте младенческой смертности в регионах, в которых была запущена работа перинатальных центров в 2016 — 2017 годах, передает РБК.

Соответствующую информацию подготовил аудитор Счетной палаты, экс-министр строительства и ЖКХ Михаил Мень в своем отчете об эффективности расходования средств бюджета ФОМС в вопросах строительства и ввода в эксплуатацию перинатальных центров. Отмечается, что речь идет о Калужской, Тамбовской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской и Челябинской областях, а также о Кабардино-Балкарской Республике и Хакасии.

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В соответствии с последними данными госстатистики, за период с января по июль 2018 года показатель смертности среди младенцев, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, увеличился на 23,1% в Калужской области, на 14,3% в Тамбовской области, на 37,2% в Нижегородской области, на 4,8% в Самарской области, на 26% в Челябинской области, на 3,8% в Кабардино-Балкарской Республике и на 31% в Республике Хакасия. Вместе с этим, в Оренбургской области и в Пензенской области младенческая смертность за указанны промежуток сократилась на 1,8% и 17,9%, однако выросла в годовом выражении.

Мень подчеркнул, что рост младенческой смертности в регионах с перинатальными центрами требует дополнительного анализа со стороны Министерства здравоохранения.

Ранее сообщалось, что правительство рассчитывает понизить уровень смертности в России.