Эксперт отреагировал на сообщения о третьем подозреваемом в «деле Скрипалей»

Политолог Александр Коньков прокомментировал сообщения британских СМИ о том, что в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии появился третий подозреваемый. Об этом сообщает RT.

По словам эксперта, подобные «вбросы» преследуют «какие угодно цели, только не выявление правды». Он отметил, что новые подробности по делу об отравлении Скрипалей возникают сразу после различных внутриполитических изменений в Великобритании.

Реклама

«Антироссийская риторика как будто помогает переключить внимание с внутриполитических процессов внутри Британии на какие-то фантастические вещи, которые на самом деле, безусловно, требуют разбирательства, но пока никаких фактов по этому поводу не появлялось», — сказал Коьнков.

Ранее газета Telegraph сообщила, что в «деле Скрипалей» появился третий подозреваемый.