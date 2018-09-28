Суд арестовал брата экс-главы Дагестана

Суд в Махачкале арестовал на два месяца депутата Народного собрания Дагестана Раджаба Абдулатипова, брата бывшего главы республики. Об этом сообщил Следственный комитет, передает РИА «Новости».

«Суд в Махачкале удовлетворил ходатайство следствия и арестовал на 2 месяца депутата Народного Собрания Дагестана Раджаба Абдулатипова», — сообщили в СК.

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Абдулатипов был задержан 26 сентября. Ему вменяется участие в преступном сообществе. По данным следствия, члены сообщества за взятки незаконно устанавливали гражданам инвалидность.

Уточнялось, что по данному уголовному делу уже задержали главу республиканского бюро медико-социальной экспертизы Магомеда Махачева и его подчиненных.