В греческом регионе Аттика все школы закрыли из-за шторма

Губернатор региона Аттика в Греции Рена Дуру запретила проводить занятия в школах в пятницу, 28 сентября, из-за шторма «Ксенофонт», передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение властей региона.

Как отмечается, школы не будут работать из-за грозы, дождей и сильного ветра. По имеющимся данным, закрыты школы в городах Ханья и Ретимно на Крите, на острове Закинтос, а на трех Кикладиских островах: Тиносе, Андросе и Миконосе — ученики пропустят школу уже в третий раз.

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«Из-за чрезвычайно сильных и опасных погодных явлений и трудностей в работе школ и перевозки учеников все школы Аттики будут закрыты в пятницу, 28 сентября, по решению губернатора Рены Дуру», — говорится в сообщении.

Греция находится во власти циклона «Ксенофонт» с 24 сентября. Температура понизилась с 30°С до 15-17°С, а штормовой ветер достигает десяти баллов по шкале Бофорта.

Ранее сообщалось, что в Мексике из-за шторма пострадало имущество 170 тысяч человек.