Мать Цапка досрочно вышла на свободу

Экс-совладелица ООО «Артекс-Агро», мать лидера преступной группировки Сергея Цапка Надежда досрочно вышла из колонии в Усть-Лабинске и вернулась в станицу Кущевскую, пишет «Коммерсантъ».

По словам источника в правоохранительных органах, осужденная за мошенничество с бюджетными субсидиями и незаконное приобретение земельных паев Надежда Цапок встала на учет в МВД. В управлении ФСИН по Краснодарскому краю отказались комментировать эту информацию на основании запрета на разглашение личных данных осужденных.

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В соответствии с решением краевого суда, в августе 2017 года апелляция отказала Надежде Цапок в условно-досрочном освобождении, однако в соответствии с нормой, приравнивающей день пребывания в изоляторе к полутора дням в колонии, срок лишения свободы был сокращен на пять месяцев.

Ранее сообщалось, что родственники убитых бандой Цапка получат 120 млн рублей со счета его матери.

Члены ОПГ Цапка напали на дом фермера Аметова в станице Кущевской в ноябре 2010 года, где убили 12 человек, включая детей.