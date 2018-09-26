СМИ узнали «настоящее имя» Боширова

Руслана Боширова, которого власти Великобритании обвиняют в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, якобы является Анатолием Чепигой. Об этом сообщает международная исследовательская группа Bellingcat.

По данным издания, Чепига является полковником ГРУ.

Реклама

Как отмечается, исследователи утверждают, что Чепига награжден званием героя России и участвовал в «нескольких войнах».

Ранее СМИ рассказали об аресте «отравителей Скрипалей» в Нидерландах.

Также сообщалось, что официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о дезинформации в ситуации с «отравителями Скрипалей».