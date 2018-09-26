МЧС предупредило москвичей об усилении ветра

МЧС предупредило жителей столицы об усилении ветра и дожде вечером 26 сентября. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным ведомства, в Москве ожидается усиление юго-западного, западного ветра порывами 15-20 метров в секунду.

Как отмечается, ночью с 26 на 27 сентября прогнозируется дождь.

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В МЧС порекомендовали жителям столицы переждать непогоду в капитальных строениях. Москвичам также посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Ранее сообщалось, что ночь на 24 сентября стала самой холодной в Москве с начала осени.

Как отмечалось, утром 24 сентября температура составила 7,1°С, опустившись на 0,7°С по сравнению с 14 сентября.