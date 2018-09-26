Власти Ингушетии предупредили о последствиях участия в не санкционированных митингах

Власти Ингушетии предупредили граждан о последствиях участия в не санкционированных митингах, говорится в сообщении на сайте МВД республики.

В ведомстве сообщили, что 26 сентября в Ингушетии осуществляется «комплекс мероприятий, направленных на охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на территории всей республики».

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В связи с этим жителям напомнили об ответственности для организаторов и участников не санкционированных митингов, шествий и пикетов.

«Действия лиц, пытающихся предпринять попытки проведения массовых мероприятий, будут пресечены. Организаторы и участники будут привлечены к установленной законом ответственности», — заявили в МВД.

Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, попытка провести акции протеста связана с информацией о намерении местных властей передать часть территории Сунженского района Ингушетии Чечне в рамках соглашения об установке границ между субъектами, которое планируется подписать 26 сентября в Магасе.