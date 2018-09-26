Россияне назвали любимые способы отдыха

Директор ВЦИОМ Валерий Федоров во время презентации ежедневного опроса «Спутник» заявил, что россияне больше всего любят отдыхать на даче, рыбалке, охоте и в походах. Об этом сообщает агентство «Москва».

По данным опроса, 35% россиян предпочитают отдыхать на даче. Еще 34% считают, что лучше всего отдыхать во время охоты, рыбалки и походов. Федоров отметил, что проводить время на даче предпочитают люди из самой старшей группы опрошенных, от 60 лет, а активный отдых любят представители возрастной категории 25-34 года.

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На третье место в рейтинге популярных видов отдыха попал познавательный и экскурсионный — его предпочитает 31% опрошенных. Наиболее популярен он в возрастной группе 35-44 года.

«Пляжный отдых — когда-то он был мечтой почти каждого, сегодня мы видим, что в рейтинге предпочтений он оказался только на пятом месте — 27%. При этом наименее популярен такой отдых у пенсионеров и наиболее — у самой молодой возрастной группы, в которой людям от 18 до 24 лет», — отметил Федоров.

Ранее россияне высказались о своем материальном положении.