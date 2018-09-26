На Транссибе сошел с рельсов грузовой поезд

На участке железной дороги в Забайкалье из-за схода с рельсов вагонов грузового поезда задерживается железнодорожное движение. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ЗабЖД.

Отмечается, что инцидент произошел вечером во вторник, 26 сентября, на перегоне Куэнга — Приисковая в Могочинском районе Забайкальского края. Сход грузовых вагонов с рельсов нарушил габарит соседнего пути. Из-за происшествия четыре пассажирских поезда и пригородная электричка задерживают график движения.

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«В связи со сходом вагонов... задержаны пассажирские поезда дальнего следования №7 сообщением Владивосток — Новосибирск, №391 сообщением Благовещенск — Чита, №99 сообщением Владивосток — Москва и №100 сообщением Москва — Владивосток. Также по станции Приисковая был задержан пригородный пассажирский поезд №6212 сообщением Шилка — Чернышевск-Забайкальский», — сообщили в пресс-службе.

Представители ЗабЖД отметили, что пассажирам задержанных поездов предложили бесплатное питание.

Ранее сообщалось, что под Иркутском грузовой поезд сошел с рельсов.