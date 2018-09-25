Госдума приняла в третьем чтении новый закон о митингах

Депутаты Госдумы в третьем и окончательном чтении приняли закон, в соответствии с которым организаторы публичных мероприятий обязываются уведомлять граждан и представителей власти об отказе от проведения мероприятия не позднее, чем за сутки, передает РИА «Новости».

Изменения, которые вносятся в федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» оговаривают необходимость подачи уведомления о принятом решении в письменном виде в органы исполнительной власти субъекта России или орган местного самоуправления, куда изначально направлялось уведомление о проведении мероприятия.

Реклама

По словам авторов инициативы, в последнее время участились случаи недобросовестного использования права на проведение публичных мероприятий, когда уполномоченные органы принимают меры по обеспечению проведения мероприятия, которое не проводится.

Ранее сообщалось, что Симоновский суд Москвы арестовал Алексея Навального на 20 суток за нарушение организации митинга, в котором пострадали двое полицейских.