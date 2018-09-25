В МЧС хотят уголовно наказывать экспертов за неверную оценку риска пожара

Представители МЧС выступили с предложением о введении уголовного наказания независимых экспертов в случае, если на объектах, где проводилась оценка пожароопасности, позднее пострадали от пожара люди, заявил глава департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев, передает РИА «Новости».

«У нас есть проблема, что эксперты, которые получили право осуществлять независимую оценку риска, что там греха таить, идет торговля этими бумажками. В дальнейшем мы планируем такой состав преступлений материализовать в уголовном кодексе с уголовно-правовыми последствиями», — сказал Еникеев.

Реклама

По его словам, в данный момент идет работа над соответствующим законопроектом.

Ранее в МЧС назвали число пострадавших при пожаре в многоэтажке в Саратове.