На Кубани сотрудники ФСБ поймали шпиона СБУ

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали гражданина Украины, которого подозревают в том, что он является агентом Службы безопасности Украины (СБУ), сообщает «Кубань 24».

По данным ФСБ, мужчина по заданию СБУ предпринимал попытки сбора данных о расположенных в Краснодарском крае военных объектах и кадровом составе Минобороны России.

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Сообщается, что мужчину выдворили за пределы России.

Ранее сообщалось, что в СБУ вызвали на допрос депутата российской Госдумы и лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Ему хотят вручить подозрение, а также допросить.