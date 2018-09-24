В Москве задержали экс-жену главреда МК на фоне скандала с разводом

В Москве задержали бывшую супругу главного редактора и владельца «Московского комсомольца» Павла Гусева Евгению Ефимову, передает РБК. Об этом сообщил адвокат задержанной Тимур Маршани.

«Она сейчас доставлена в изолятор временного содержания, мы пока не знаем, какой именно. Скорее всего, на Петровке», — отметил Маршани.

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Ефимовой вменяют ч.4 ст.159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, либо повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Ранее Павел Гусев написал не свою супругу заявление о краже имущества на сумму $2 млн.

В настоящий момент Гусев и его супруга Евгения Ефимова разводятся. Жена главреда МК намерена отсудить у него часть совместно нажитого имущества. Суд уже арестовал имущество главреда МК Гусева.