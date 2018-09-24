Курильский остров Парамушир остался без транспортного сообщения с Камчаткой

Мэр Северо-Курильского района Александр Серебряков сообщил, что жители курильского острова Парамушир остались без воздушного и морского сообщения с Камчаткой, передает РИА «Новости».

По его словам, единственный морской транспорт — теплоход «Гипанис» — оказался поврежден в воскресенье, 23 сентября.

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«В выходной судно врезалось носовой частью при швартовке в пирс в Северо-Курильске. Повреждение залатали на месте, и теплоход отправился в Петропавловск-Камчатский без пассажиров», — рассказал Серебряков.

Также он заявил, что вторую неделю жители острова остаются и без воздушного сообщения, поскольку частный авиаперевозчик отказывается работать с тарифами, утвержденными еще в 2015 году.

Ранее сообщалось, что у побережья Курильских островов произошло землетрясение.