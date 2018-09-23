Суд арестовал замглавы администрации правительства Дагестана

Советский районный суд Махачкалы принял решение об аресте на 10 суток заместителя руководителя главы и правительства Дагестана Исмаила Эфендиева, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя суда.

«Суд состоялся сегодня. В отношении Эфендиева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 10 суток», — сказал представитель суда.

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По его словам, если Эфендиеву будет предъявлено обвинение, срок ареста увеличат на два месяца. По словам источника, Эфендиеву вменяется превышение должностных полномочий. По его словам, он был задержан в рамках дела, по которому проходит бывший первый заместитель председателя правительства Дагестана Рамазан Алиев.

Ранее сообщалось об аресте Алиева.