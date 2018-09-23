Посольство России отреагировало на задержание в Норвегии российского «шпиона»

Российское посольство в Норвегии отреагировало на задержание на территории страны гражданина России. Заявление размещено в твиттере ведомства.

Отмечается, что ведомство подтвердило факт задержания.

«Считаем, что задержание и последующий арест носят надуманный характер и совершены под нелепым предлогом», — говорится в комментарии.

Реклама

Также подчеркивается, что в настоящее время посольство предпринимает необходимые действия для защиты интересов и прав россиянина.

Ранее сообщалось, что мужчину задержали по подозрению в шпионаже в аэропорту Осло, где он находился после семинара в парламенте страны.